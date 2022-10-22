Через ракетний удар у Рівному запроваджують віялові відключення: подробиці

"Через дефіцит потужності, який виник у електромережах області внаслідок ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, вимушені ввести графіки обмеження електропостачання по м. Рівне та громадах області", - йдеться у повідомленні.

Міський голова повідомив, що електропостачання буде відсутнє на вулицях обласного центру:

Коновальця;

Волинської Дивізі;

Мельника;

Князя Романа;

Богоявленська;

частково Гагаріна;

частково Грушевського.

Також Третяк повідомив про почерговів стабілізаційні відключення на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Кореччині, Здолбунівщині.

"Не перевантажуйте мережі енергоємними електроприладами і з розумінням ставитися до роботи енергетиків, які безперервно шукають можливість для відновлення електропостачання кожного споживача", - додав Третяк.