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Через ракетний удар у Рівному запроваджують віялові відключення: подробиці

Фото: Через ракетний удар у Рівному запроваджують віялові відключення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Після ракетного удару у Рівному не вистачає напруги у мережах. Саме тому у місті та громадах області запроваджують віялові відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

"Через дефіцит потужності, який виник у електромережах області внаслідок ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, вимушені ввести графіки обмеження електропостачання по м. Рівне та громадах області", - йдеться у повідомленні.

Міський голова повідомив, що електропостачання буде відсутнє на вулицях обласного центру:

  • Коновальця;
  • Волинської Дивізі;
  • Мельника;
  • Князя Романа;
  • Богоявленська;
  • частково Гагаріна;
  • частково Грушевського.

Також Третяк повідомив про почерговів стабілізаційні відключення на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Кореччині, Здолбунівщині.

"Не перевантажуйте мережі енергоємними електроприладами і з розумінням ставитися до роботи енергетиків, які безперервно шукають можливість для відновлення електропостачання кожного споживача", - додав Третяк.

Нагадаємо, що після ракетного удару у Рівному не вистачає напруги у мережах. Місцевих мешканців просять не включати прилади, окрім зарядних пристроїв.

Сьогодні російські війська вдарили ракетами по Рівному, у місті є "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

У зв'язку з ударами у Рівному можливі перебої з тиском води у будинках та збій роботи мережі Інтернет.

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