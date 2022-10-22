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Из-за ракетного удара в Ровно вводят веерные отключения: подробности

Фото: Из-за ракетного удара в Ровно вводят веерные отключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

После ракетного удара в Ровно не хватает напряжения в сетях. Именно поэтому в городе и общинах области вводят веерные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третьяка.

"Из-за дефицита мощности, возникшего в электросетях области вследствие вражеских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, вынуждены ввести графики ограничения электроснабжения по г. Ровно и общинам области", - говорится в сообщении.

Городской голова сообщил, что электроснабжение будет отсутствовать на улицах областного центра:

  • Коновальца;
  • Волынской Дивизии;
  • Мельника;
  • Князя Романа;
  • Богоявленская;
  • частично Гагарина;
  • частично Грушевского.

Также Третяк сообщил о поочередных стабилизационных отключениях на Владимиреччине, Сарненщине, Дубровиччине, Березновщине, Гощанщине, Острожчине, Костопольщине, Коречине, Здолбуновщине.

"Не перегружайте сети энергоемкими электроприборами и с пониманием относиться к работе энергетиков, непрерывно ищущих возможность восстановления электроснабжения каждого потребителя", - добавил Третяк.

Напомним, что после ракетного удара в Ровно не хватает напряжения в сетях. Местных жителей просят не включать приборы, кроме зарядных устройств.

Сегодня российские войска ударили ракетами по Ровно, в городе есть "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В связи с ударами в Киеве возможны перебои с давлением воды в домах и сбой работы сети Интернет.

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