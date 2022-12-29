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Через ракетний удар 90% Львова залишилося без світла

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через російський ракетний удар без світла залишилося 90% Львова. У місті можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram.

"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків", - написав він.

За його словами, трамваї та тролейбуси у місті не курсують, можуть бути перебої з водопостачанням.

"Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури",- додав мер.

Нагадаємо, під час ракетної атаки на Україну 29 грудня у Львові пролунали вибухи. В області працює ППО.

Російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.

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Львівракетный удар