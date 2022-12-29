Ракетна атака на Україну: вибухи у Львові

Під час ракетної атаки на Україну 29 грудня у Львові пролунали вибухи. В області працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram .

"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях", - написав він. Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький додав: "У Львівській області працює ППО. Деталі згодом".