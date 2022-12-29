Ракетна атака на Україну: вибухи у Львові
Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Під час ракетної атаки на Україну 29 грудня у Львові пролунали вибухи. В області працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram .
"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях", - написав він.
Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький додав: "У Львівській області працює ППО. Деталі згодом".
Російська армія вранці 29 грудня знову атакувала ракетами Україну. Очікується пуск 100 ракет у декілька хвиль.
Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів
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