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Ракетна атака на Україну: вибухи у Львові

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 09:28
Ракетна атака на Україну: вибухи у Львові Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час ракетної атаки на Україну 29 грудня у Львові пролунали вибухи. В області працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram .

"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях", - написав він.

Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький додав: "У Львівській області працює ППО. Деталі згодом".

Російська армія вранці 29 грудня знову атакувала ракетами Україну. Очікується пуск 100 ракет у декілька хвиль.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів

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