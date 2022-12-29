Из-за ракетного удара 90% Львова осталось без света

"90% города - без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков", – написал он.

По его словам, трамваи и троллейбусы в городе не курсируют, могут быть перебои с водоснабжением.

"Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - добавил мэр.

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил: "Часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили. Есть угроза повторных ударов. Не покидайте укрытия".