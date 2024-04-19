В Одесі пролунали вибухи під час ракетної атаки
В Одесі в ніч проти 19 квітня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Фіксувався рух ворожих ракет у бік міста та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
Вибухи в Одесі пролунали близько 05:17.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху ракет з Чорного моря у напрямку Одеси.
"Ракета з Чорного моря на Одесу!" - йшлося в оголошенні від 05:12.
Пізніше військові уточнили, що ракета противника змінила курс і прямувала на Затоку Одеської області.
Нічна комбінована повітряна атака РФ
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Фіксувався як рух дронів-камікадзе ворога, а також були пуски ракет по території країни.
Згодом стало відомо, що противник, зокрема, атакував Дніпро ракетами - у місті було чути серію вибухів. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також розповів про роботу ППО для відбиття ракетного удару.
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