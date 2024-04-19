ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі пролунали вибухи під час ракетної атаки

Одеса, П'ятниця 19 квітня 2024 05:32
UA EN RU
В Одесі пролунали вибухи під час ракетної атаки Фото: в Одесі було чути вибухи під час повітряної тривоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в ніч проти 19 квітня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Фіксувався рух ворожих ракет у бік міста та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Вибухи в Одесі пролунали близько 05:17.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху ракет з Чорного моря у напрямку Одеси.

"Ракета з Чорного моря на Одесу!" - йшлося в оголошенні від 05:12.

Пізніше військові уточнили, що ракета противника змінила курс і прямувала на Затоку Одеської області.

Нічна комбінована повітряна атака РФ

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Фіксувався як рух дронів-камікадзе ворога, а також були пуски ракет по території країни.

Згодом стало відомо, що противник, зокрема, атакував Дніпро ракетами - у місті було чути серію вибухів. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також розповів про роботу ППО для відбиття ракетного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Ракетний удар Вибухи
NEWS
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
DAILY
За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах