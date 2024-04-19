Из-за ракетных ударов по Днепру и области есть жертва и пострадавшие, горит пятиэтажка
В Днепре из-за российской ракетной атаки этой ночью частично разрушена пятиэтажка, там произошел пожар. А в Криворожском районе поврежден инфраструктурный объект. Известно о жертве и пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Днепр
"В Днепре горит пятиэтажка. Она частично разрушена", - говорит глава администрации.
Чиновник отметил, что в Днепре под завалами жилого дома могут находиться люди.
"На данный момент, предварительно, шесть пострадавших", - рассказал он.
Криворожской район
Также руководитель ОВА сообщил, что в Криворожском районе был поврежден инфраструктурный объект в результате ночной воздушной атаки.
Синельниковский район
"Есть разрушение и на Синельниковщине. Там погибла женщина", - говорит Лысак.
Чиновник добавил, что больше информации о последствиях в области будут обнародованы позже.
Обновлено в 06:57
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе увеличилось количество пострадавших до девяти человек.
"Самый центр города!!! Гражданские люди. Пострадавших уже девять", - написал он в своем Telegram.
Комбинированная воздушная атака и взрывы в Днепре
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля российские оккупанты устроили очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Так, сначала враг запустил несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". А позже в Воздушных силах объявили, что захватчики запустили ракеты.
Тревога в Украине была масштабной. В разных регионах, в частности, в Днепропетровской области, работали силы и средства ПВО. В Днепре из-за ракетной атаки раздалась серия взрывов. Также сообщалось, что вражеские воздушные цели летели курсом в Кривой Рог и район.
Добавим, что взрывы также были слышны в районе Одессы.
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