Из-за ракетных ударов по Днепру и области есть жертва и пострадавшие, горит пятиэтажка

В Днепре из-за российской ракетной атаки этой ночью частично разрушена пятиэтажка, там произошел пожар. А в Криворожском районе поврежден инфраструктурный объект. Известно о жертве и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Днепр

"В Днепре горит пятиэтажка. Она частично разрушена", - говорит глава администрации.

Чиновник отметил, что в Днепре под завалами жилого дома могут находиться люди.

"На данный момент, предварительно, шесть пострадавших", - рассказал он.

Криворожской район

Также руководитель ОВА сообщил, что в Криворожском районе был поврежден инфраструктурный объект в результате ночной воздушной атаки.

Синельниковский район

"Есть разрушение и на Синельниковщине. Там погибла женщина", - говорит Лысак.

Чиновник добавил, что больше информации о последствиях в области будут обнародованы позже.

Обновлено в 06:57

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе увеличилось количество пострадавших до девяти человек.

"Самый центр города!!! Гражданские люди. Пострадавших уже девять", - написал он в своем Telegram.

Комбинированная воздушная атака и взрывы в Днепре

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля российские оккупанты устроили очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Так, сначала враг запустил несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". А позже в Воздушных силах объявили, что захватчики запустили ракеты.

Тревога в Украине была масштабной. В разных регионах, в частности, в Днепропетровской области, работали силы и средства ПВО. В Днепре из-за ракетной атаки раздалась серия взрывов. Также сообщалось, что вражеские воздушные цели летели курсом в Кривой Рог и район.

Добавим, что взрывы также были слышны в районе Одессы.