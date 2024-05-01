Через пропаганду Росії США втрачає свій вплив на країни Африки, - The Hill

Днями Штати були змушені розпочати перемовини щодо виводу своїх військових з Нігеру. У минулому році у цій африканській країні стався державний переворот - охорона президента Нігеру Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Їх дії підтримали декілька інших африканських країн.

Саме ці події стали ключовими та завдали поразки американської армії в африканському регіоні Сахель. Як пише видання, зменшення присутності США в регіоні також може призвести до нового спалаху ісламського екстремізму.

На думку аналітика південноафриканської дослідницької та розвідувальної компанії In on Africa Жака Дю Пре, Сахель є дуже важливим регіоном. Зокрема, той, хто його контролюватиме, зможе впливати на події не тільки в Африці, а навіть у Європі.

З огляду на останні події Росія скоріш за все намагатиметься посилити там свій вплив. Адже росіяни вже мають значний вплив на Лівію, де наразі триває конфлікт між двома конкуруючими угрупованнями. Окрім цього Росія може домовитись про створення своєї військової бази у Центральноафриканській Республіці.

Вплив Росії на Африку

Осінню минулого року у ЗМІ поширились інформація щодо того, що Росія підпише угоди про військове співробітництво ще шістьма країнами Африки.

Окрім цього Росія почала постачати до країн вантажі з безкоштовним зерном до Африки. Такі дії викликані бажанням росіян посилити свій вплив на африканський континент.

Окрім цього відомо, що Росія займалась вербуванням серед жителів африканських країн на війну в Україні.

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