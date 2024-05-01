Из-за пропаганды России США теряет свое влияние на страны Африки, - The Hill

На днях Штаты были вынуждены начать переговоры по выводу своих военных из Нигера. В прошлом году в этой африканской стране произошел государственный переворот – охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Их действия поддержали несколько других африканских стран.

Именно эти события стали ключевыми и нанесли поражение американской армии в африканском регионе Сахель. Как пишет издание, уменьшение присутствия США в регионе также может привести к новой вспышке исламского экстремизма.

По мнению аналитика южноафриканской исследовательской и разведывательной компании In on Africa Жака Дю Пре, Сахель является очень важным регионом. В частности, тот, кто будет его контролировать, сможет влиять на события не только в Африке, но даже в Европе.

Учитывая последние события, Россия, скорее всего, будет пытаться усилить там свое влияние. Ведь россияне уже оказывают значительное влияние на Ливию, где продолжается конфликт между двумя конкурирующими группировками. Кроме того, Россия может договориться о создании своей военной базы в Центральноафриканской Республике.

Влияние России на Африку

Осенью прошлого года в СМИ распространились сведения о том, что Россия подпишет соглашения о военном сотрудничестве еще шестью странами Африки.

Кроме того, Россия начала поставлять в страны грузы с бесплатным зерном в Африку. Такие действия вызваны желанием россиян усилить свое влияние на африканский континент.

Кроме того, известно, что Россия занималась вербовкой среди жителей африканских стран на войну в Украине.

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