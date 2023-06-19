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Через прайс-кепи у теплової генерації немає коштів, щоб підготуватися до зими, - "Донбасенерго"

Новость на русском →
Понеділок 19 червня 2023 20:20
Через прайс-кепи у теплової генерації немає коштів, щоб підготуватися до зими, - "Донбасенерго" Фото: через прайс-кепи у теплової генерації немає коштів, щоб підготуватися до зими (wikipedia)
Автор: Юлія Бойко

Теплова генерація працює в збиток через дію цінових обмежень на енергоринку (прайс-кепів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комерційного директора ПАТ "Донбасенерго" Олега Ларіонова.

За його словами, останні два роки теплова генерація працює в збиток і позиція Донбасенерго послідовна та незмінна з самого початку ринку електроенергії - будь-які обмеження на ринку є згубними для нашої енергетики.

"Збитки великі і що саме погано - (через прайс-кепи) ми не можемо вийти на ринок двосторонніх договорів, які б покривали нашу собівартість", - повідомив Ларіонов.

Він також розповів, що внаслідок дії прайс-кепів максимальна середньозважена ціна на РДН складає 3,3 грн/кВт-г при собівартості роботи на вугіллі 3,5-3,7 грн/кВт-г.

"Це не реально так працювати! І ще раз повторюся, що теплова генерація до зими не підготується, тому що у нас просто немає коштів", - заявив Ларіонов.

Він підкреслив, що цінові обмеження не тільки змушують теплову генерацію працювати в збиток, а й блокують також необхідний імпорт.

За його словами, для успішного проходження зими необхідно, щоб ефективно йшов імпорт та працювала теплова генерація.

"У нас максимально, якщо не помиляюсь, з урахуванням лінії Жешув, до 2,5 ГВт спроможності пропустити електроенергію. Тому розраховувати повністю імпорт я б не ризикував на рівні держави", - додав Ларіонов.

Нагадаємо, Міненерго не прогнозує значного коливання цін після скасування прайс-кепів на енергетичному ринку

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