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Из-за прайс-кепов у тепловой генерации нет средств, чтобы подготовиться к зиме, - "Донбассэнерго"

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Понедельник 19 июня 2023 20:20
Из-за прайс-кепов у тепловой генерации нет средств, чтобы подготовиться к зиме, - "Донбассэнерго" Фото: через прайс-кепы у тепловой генерации нет средств, чтобы подготовиться к зиме (wikipedia)
Автор: Юлия Бойко

Тепловая генерация работает в убыток из-за действия ценовых ограничений на энергорынке (прайс-кепов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммерческого директора ПАО "Донбассэнерго" Олега Ларионова.

По его словам, последние два года тепловая генерация работает в убыток и позиция Донбассэнерго последовательна и неизменна с самого начала рынка электроэнергии - любые ограничения на рынке губительны для нашей энергетики.

"Ущерб велик и что самое плохо - (из-за прайс-кепов) мы не можем выйти на рынок двусторонних договоров, которые бы покрывали нашу себестоимость", - сообщил Ларионов.

Он также рассказал, что в результате действия прайс-кепов максимальная средневзвешенная цена на РДН составляет 3,3 грн/кВт-г при себестоимости работы на угле 3,5-3,7 грн/кВт-г.

"Это не реально так работать! И еще раз повторюсь, что тепловая генерация к зиме не подготовится, потому что у нас просто нет средств", – заявил Ларионов.

Он подчеркнул, что ценовые ограничения не только заставляют тепловую генерацию работать в убыток, но и блокируют необходимый импорт.

По его словам, для успешного прохождения зимы необходимо, чтобы эффективно шел импорт и работала тепловая генерация.

"У нас максимально, если не ошибаюсь, с учетом линии Жешув, до 2,5 ГВт способности пропустить электроэнергию. Поэтому рассчитывать полностью импорт я не рисковал бы на уровне государства", - добавил Ларионов.

Напомним, Минэнерго не прогнозирует значительных колебаний цен после отмены прайс-кепов на энергетическом рынке.

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