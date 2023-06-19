Из-за прайс-кепов у тепловой генерации нет средств, чтобы подготовиться к зиме, - "Донбассэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммерческого директора ПАО "Донбассэнерго" Олега Ларионова.

По его словам, последние два года тепловая генерация работает в убыток и позиция Донбассэнерго последовательна и неизменна с самого начала рынка электроэнергии - любые ограничения на рынке губительны для нашей энергетики.

"Ущерб велик и что самое плохо - (из-за прайс-кепов) мы не можем выйти на рынок двусторонних договоров, которые бы покрывали нашу себестоимость", - сообщил Ларионов.

Он также рассказал, что в результате действия прайс-кепов максимальная средневзвешенная цена на РДН составляет 3,3 грн/кВт-г при себестоимости работы на угле 3,5-3,7 грн/кВт-г.

"Это не реально так работать! И еще раз повторюсь, что тепловая генерация к зиме не подготовится, потому что у нас просто нет средств", – заявил Ларионов.

Он подчеркнул, что ценовые ограничения не только заставляют тепловую генерацию работать в убыток, но и блокируют необходимый импорт.

По его словам, для успешного прохождения зимы необходимо, чтобы эффективно шел импорт и работала тепловая генерация.

"У нас максимально, если не ошибаюсь, с учетом линии Жешув, до 2,5 ГВт способности пропустить электроэнергию. Поэтому рассчитывать полностью импорт я не рисковал бы на уровне государства", - добавил Ларионов.

Напомним, Минэнерго не прогнозирует значительных колебаний цен после отмены прайс-кепов на энергетическом рынке.