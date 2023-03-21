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Через повномасштабну війну загинуло понад 8 тисяч мирних українців, - звіт ООН

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Вівторок 21 березня 2023 13:29
Через повномасштабну війну загинуло понад 8 тисяч мирних українців, - звіт ООН Ілюстративне фото: через повномасштабну війну загинуло понад 8 тисяч мирних українців (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З початку повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого 2022 року, Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 22 209 втрат серед цивільного населення в нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У звіті зазначається, що 8 317 цивільних були убиті, ще 13 892 зазнали поранень.

Загалом 17 820 втрат (6 446 убитих і 11 374 поранених) було зафіксовано на території, контрольованій Україною:

  • в Донецькій та Луганській областях - 9182 втрат (3822 загиблих і 5360 поранених);
  • в інших регіонах: 8638 втрат (2624 загиблих і 6014 поранених).

Ще 4389 втрат (1871 загиблих та 2518 поранених) серед цивільних зафіксували на окупованій території України:

  • в Донецькій і Луганській областях: 2910 загиблих (636 загиблих і 2274 поранених);
  • в інших регіонах: 1479 втрат (1235 загиблих і 244 поранених).

При цьому в ООН вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, розслідування ООН встановило широкий спектр воєнних злочинів Росії в Україні.

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