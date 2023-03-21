Из-за полномасштабной войны погибли более 8 тысяч мирных украинцев, - отчет ООН

С начала полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля 2022 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 22 209 потерь среди гражданского населения в нашем государстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В отчете отмечается, что 8 317 гражданских были убиты, еще 13 892 получили ранения.

В общей сложности 17 820 потерь (6 446 убитых и 11 374 раненых) было зафиксировано на территории, контролируемой Украиной:

в Донецкой и Луганской областях - 9182 потерь (3822 погибших и 5360 раненых);

в других регионах: 8638 потерь (2624 погибших и 6014 раненых).

Еще 4389 потерь (1871 погибших и 2518 раненых) среди гражданских зафиксировали на оккупированной территории Украины:

в Донецкой и Луганской областях: 2910 погибших (636 погибших и 2274 раненых);

в других регионах: 1479 потерь (1235 погибших и 244 раненых).

При этом в ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя, Лисичанская, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Напомним, расследование ООН установило широкий спектр военных преступлений России в Украине.

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