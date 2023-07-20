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Через потужний шторм на Балканах загинули щонайменше 5 людей

Фото: через потужний шторм на Балканах є загиблі та поранені (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хорватією, Словенією та Боснією пронісся потужний шторм. Через сильний вітер та дощі загинули щонайменше 5 людей, десятки поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Екстрені служби балканських країн зазначають, що після надзвичайно спекотних та сухих днів негода спричинила справжній хаос. Потужний вітер зривав дахи з будівель та спричинив перебої з електроенергією.

Як повідомляє поліція Хорватії, у Загребі через падіння дерев під час шторму загинули 50-річний та 48-річний чоловіки. Один із них перебував на вулиці, а інший у власному авто.

Також, через падіння дерева загинула одна людина у місті Черник. Як зазначає служба цивільного захисту Хорватії, у Загребі 36-річний чоловік отримав важкі травми через падання будівельного крану.

Громадська телекомпанія Словенії повідомила, що одна людина загинула, а ще одна отримала поранення, коли на них впало дерево в районі озера Блед. Також, одна людина загинула в Боснії, а щонайменше 20 отримали поранення.

Наслідки аномальної спеки в Європі

У зв'язку з аномально високими температурами повітря та посухою навесні та влітку 2023 року в багатьох регіонах вирують лісові пожежі, для їх гасіння залучаються сотні рятувальників та десятки одиниць техніки.

У Чехії, в районі міста Пісек спалахнула пожежа, яка охопила близько 40 гектарів лісу. В результаті боротьби із вогнем постраждали п'ятеро рятувальників.

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