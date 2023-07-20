Из-за мощного шторма на Балканах погибли по меньшей мере 5 человек

Экстренные службы балканских стран отмечают, что после чрезвычайно жарких и сухих дней непогода вызвала настоящий хаос. Мощный ветер срывал крыши со зданий и вызвал перебои с электроэнергией.

Как сообщает полиция Хорватии, в Загребе из-за падения деревьев во время шторма погибли 50-летний и 48-летний мужчины. Один из них находился на улице, а другой в собственном автомобиле.

Также, из-за падения дерева погиб один человек в городе Черник. Как отмечает служба гражданской защиты Хорватии, в Загребе 36-летний мужчина получил тяжелые травмы из-за подачи строительного крана.

Общественная телекомпания Словении сообщила, что один человек погиб, а еще один получил ранения, когда на них упало дерево в районе озера Блед. Также один человек погиб в Боснии, а по меньшей мере 20 получили ранения.

Последствия аномальной жары в Европе

В связи с аномально высокими температурами воздуха и засухой весной и летом 2023 года во многих регионах бушуют лесные пожары, для их тушения привлекаются сотни спасателей и десятки единиц техники.

В Чехии, в районе города Писек вспыхнул пожар, охвативший около 40 гектаров леса. В результате борьбы с огнем пострадали пятеро спасателей.