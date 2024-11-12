Через пошкодження дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води, - ОВА

Внаслідок пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води. Однак села на річці Вовча не затоплені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його словами, підтоплень житлових будинків внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища не зафіксовано. Села на річці Вовча не затоплені.
"Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води", - повідомив Філашкін.
Нагадаємо, вчора, 11 листопада, російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Через це вода у річці Вовча значно піднялася.
Як розповів сьогодні начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, поки що затоплення житлових будинків немає.
За його словами, загрози повного витоку води з Курахівського водосховища також немає.
Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.
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