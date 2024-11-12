Через пошкодження дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води, - ОВА

Пошкодження дамби Курахівського водосховища

Нагадаємо, вчора, 11 листопада, російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Через це вода у річці Вовча значно піднялася.

Як розповів сьогодні начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, поки що затоплення житлових будинків немає.

За його словами, загрози повного витоку води з Курахівського водосховища також немає.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.

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