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Через пошкодження дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води, - ОВА

Фото: Курахівське водосховище (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води. Однак села на річці Вовча не затоплені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, підтоплень житлових будинків внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища не зафіксовано. Села на річці Вовча не затоплені.

"Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води", - повідомив Філашкін.

Пошкодження дамби Курахівського водосховища

Нагадаємо, вчора, 11 листопада, російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Через це вода у річці Вовча значно піднялася.

Як розповів сьогодні начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, поки що затоплення житлових будинків немає.

За його словами, загрози повного витоку води з Курахівського водосховища також немає.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.

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