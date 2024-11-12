Из-за повреждения дамбы Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды, - ОВА

По его словам, подтопления жилых домов в результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища не зафиксированы. Села на реке Волча не затоплены.

"По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды", - сообщил Филашкин.