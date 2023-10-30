Через погром в Дагестані Путіну все важче показувати РФ як релігійно толерантну країну, - ISW

Через погром в Махачкалі Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що їхні меншини в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити РФ як релігійно толерантну країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Пізніше стало відомо, що через погром постраждало понад 20 людей.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.
МЗС Ізраїлю в Єрусалимі закликав російську владу захистити ізраїльтян і євреїв у своїй юрисдикції.
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