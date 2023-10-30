Из-за погрома в Дагестане Путину все труднее показывать РФ как религиозно толерантную страну, - ISW

Из-за погрома в Махачкале Кремлю, вероятно, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем, и убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности, несмотря на свои усилия представить РФ как религиозно толерантную страну.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадало более 20 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.
МИД Израиля в Иерусалиме призвал российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.
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