UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дощі погіршили роботу ППО на 20-30%. Не смертельно, але Путіна мають вгамувати, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відбиття українськими силами ППО російських атак зменшилося на 20-30%. Причиною стало погіршення погодних умов.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Зрозуміло, що основний удар (у ніч на 10 жовтня - ред.) був на чотири регіони. Це не перший такий удар. Я вважаю, що метеоумови десь зменшили наше відбиття на 20-30%. Я думаю, саме це дало такий ефект", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що якщо впродовж дня енергетики можуть майже повністю відновити водопостачання і будуть процеси щодо більш позитивного рішення по електриці, то "це удар сильний, але він точно не смертельний".

"А що нам залишається? Партнери повинні допомагати, не опускати руки. Америка повинна вгамувати Путіна, а українці все правильно роблять", - додав президент.

Атаки на енергооб'єкти України

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські окупанти за допомогою ракет і дронів атакували енергетичні об'єкти України.

Внаслідок ударів було введено екстрені відключення світла в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийППОВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака