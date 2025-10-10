Дожди ухудшили работу ПВО на 20-30%. Не смертельно, но Путина должны успокоить, - Зеленский

"Понятно, что основной удар (в ночь на 10 октября - ред.) был на четыре региона. Это не первый такой удар. Я считаю, что метеоусловия где-то уменьшили наше отражение на 20-30%. Я думаю, именно это дало такой эффект", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что если в течение дня энергетики могут почти полностью восстановить водоснабжение и будут процессы по более положительному решению по электричеству, то "это удар сильный, но он точно не смертельный".

"А что нам остается? Партнеры должны помогать, не опускать руки. Америка должна успокоить Путина, а украинцы все правильно делают", - добавил президент.