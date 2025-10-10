Дощі погіршили роботу ППО на 20-30%. Не смертельно, але Путіна мають вгамувати, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу .

"Зрозуміло, що основний удар (у ніч на 10 жовтня - ред.) був на чотири регіони. Це не перший такий удар. Я вважаю, що метеоумови десь зменшили наше відбиття на 20-30%. Я думаю, саме це дало такий ефект", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що якщо впродовж дня енергетики можуть майже повністю відновити водопостачання і будуть процеси щодо більш позитивного рішення по електриці, то "це удар сильний, але він точно не смертельний".

"А що нам залишається? Партнери повинні допомагати, не опускати руки. Америка повинна вгамувати Путіна, а українці все правильно роблять", - додав президент.