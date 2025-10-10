ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Дощі погіршили роботу ППО на 20-30%. Не смертельно, але Путіна мають вгамувати, - Зеленський

П'ятниця 10 жовтня 2025 21:23
Дощі погіршили роботу ППО на 20-30%. Не смертельно, але Путіна мають вгамувати, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відбиття українськими силами ППО російських атак зменшилося на 20-30%. Причиною стало погіршення погодних умов.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Зрозуміло, що основний удар (у ніч на 10 жовтня - ред.) був на чотири регіони. Це не перший такий удар. Я вважаю, що метеоумови десь зменшили наше відбиття на 20-30%. Я думаю, саме це дало такий ефект", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що якщо впродовж дня енергетики можуть майже повністю відновити водопостачання і будуть процеси щодо більш позитивного рішення по електриці, то "це удар сильний, але він точно не смертельний".

"А що нам залишається? Партнери повинні допомагати, не опускати руки. Америка повинна вгамувати Путіна, а українці все правильно роблять", - додав президент.

Атаки на енергооб'єкти України

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські окупанти за допомогою ракет і дронів атакували енергетичні об'єкти України.

Внаслідок ударів було введено екстрені відключення світла в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

