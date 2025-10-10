Дожди ухудшили работу ПВО на 20-30%. Не смертельно, но Путина должны успокоить, - Зеленский
Отражение украинскими силами ПВО российских атак уменьшилось на 20-30%. Причиной стало ухудшение погодных условий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
"Понятно, что основной удар (в ночь на 10 октября - ред.) был на четыре региона. Это не первый такой удар. Я считаю, что метеоусловия где-то уменьшили наше отражение на 20-30%. Я думаю, именно это дало такой эффект", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что если в течение дня энергетики могут почти полностью восстановить водоснабжение и будут процессы по более положительному решению по электричеству, то "это удар сильный, но он точно не смертельный".
"А что нам остается? Партнеры должны помогать, не опускать руки. Америка должна успокоить Путина, а украинцы все правильно делают", - добавил президент.
Атаки на энергообъекты Украины
Напомним, в ночь на 10 октября российские оккупанты с помощью ракет и дронов атаковали энергетические объекты Украины.
Вследствие ударов были введены экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.