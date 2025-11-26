Через підвищення тарифу на диспетчеризацію енергії Україна може втратити робочі місця, - ФРУ

Федерація роботодавців України закликала НКРЕКП не підвищувати тариф на диспетчерське управління "Укренерго" у 2026 році на 11%. Адже таке рішення матиме серйозні наслідки для економіки у вигляді закриття підприємств.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву.
"Зростання тарифів призведе до подорожчання собівартості промислової продукції, скорочення виробництва та робочих місць, а також послабить конкурентоспроможність українських підприємств на внутрішньому і зовнішніх ринках. В умовах війни, коли бізнес і так зіштовхнувся з руйнуваннями інфраструктури, логістичними втратами та високою вартістю енергоресурсів, підвищення тарифів може мати дестабілізуючий ефект", - попередили у ФРУ.
У Федерації вважають таке підвищення економічно необґрунтованим і попереджають: додаткове навантаження понад 1,4 млрд грн у період війни створить серйозні ризики для промисловості. Натомість компанія "Укренерго" має значні резерви для оптимізації витрат.
"Включення до тарифу витрат на погашення боргів Укренерго у розмірі 3,8 млрд грн є необґрунтованою. Варто тимчасово реструктуризувати ці зобов’язання, і перенести виплати основної суми на період після завершення воєнного стану. Це дозволить уникнути зростання фінансового тиску на бізнес і збереже податкові надходження до бюджету", - підкреслили у ФРУ.
Також у Федерації звернули увагу на невідповідність між запланованим зростанням витрат і фактичним рівнем закупівлі допоміжних послуг. Незважаючи на плани збільшити фінансування до 15,9 млрд грн, реальні результати аукціонів свідчать, що у 2026 році попит не буде покритий повністю, а отже, підстав для такого збільшення видатків немає. Тому доцільно зберегти видатки на рівні 2025 року, 11 млрд грн.
"Федерація роботодавців звертається до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із проханням оптимізувати структуру витрат Укренерго та встановити тариф на послуги з диспетчерського управління не вище чинного показника - 98,97 грн/МВт⋅год. Стабільність тарифної політики - критично важлива для економіки під час війни, адже саме промисловість сьогодні залишається одним із ключових джерел податкових надходжень, зайнятості та валютної виручки України", - резюмували у ФРУ.
Як відомо, НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.
В свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит Укренерго, адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності.
Там також заявили, що додаткове фінансове навантаження може призвести до зупинки підприємств, які підтримують армію, населення і відновлення країни.