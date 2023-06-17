Через підрив Каховської ГЕС. У РФ вже просять повернутися до "загальновизнаних" кордонів, - ISW

Йдеться про представників муніципальної влади Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей РФ.

Вони підписали відкритий лист із закликом до російських сил, у якому стверджувалося, що руйнація греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіки на багато десятиліть, йдеться у публікації.

У листі йшлося про те, що дії російського диктатора Володимира Путіна з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення в Україну, призвели "до невстановлених катастрофічних подій".

При цьому причиною виведення військ РФ не наводилося продовження російських військових зусиль щодо окупації України, що Москва називає "СВО".

На думку експертів ISW, російські офіційні особи, не пов'язані з Кремлем, можливо, використовують суспільний неспокій щодо екологічної та гуманітарної ситуації, пов'язаної з руйнуванням греблі ГЕС, щоб висловити незгоду з війною проти України, не критикуючи безпосередньо самі військові дії.

"Кремль широко створив умови для придушення антивоєнного інакомислення. Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для вираження своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі", - йдеться у звіті.

Ключові висновки

16 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли успіхів.

15-16 червня російські війська обстріляли Київ та Кривий Ріг крилатими ракетами та безпілотниками-камікадзе.

Глави семи африканських країн зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським 16 червня у Києві у рамках спільної миротворчої місії.

Кремль заявив, що Росія розпочала передачу тактичних ядерних боєголовок (що знаходяться під контролем Росії) до Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове - Кремінна.

Російські та українські війська провели наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка - Донецьк.

Українські сили продовжили наземні атаки у районі Вугледару.

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, досягли успіхів на цій ділянці.

Міністерство оборони РФ намагається стимулювати в грошах знищення української військової техніки, що, ймовірно, підтримає поточні зусилля з вербування.

Російська та окупаційна "влада" намагається зміцнити російські наземні лінії зв'язку між РФ і окупованою територією в Україні.

Екологічне лихо через підрив Каховської ГЕС

Російські загарбники на Херсонщині підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня, і внаслідок їхнього теракту частина населених пунктів регіону були затоплені, а тимчасово окупований Крим втратив водопостачання через Північно-Кримський канал.

Українські відомства попереджали, що у Дніпро потрапили машинне мастило, сміття, частини будівель і не тільки.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що російські загарбники, програвши війну, хочуть втекти з України, знищивши при цьому максимально все, що знаходиться на окупованій території.

Більш детально про те, чому після підриву Каховської ГЕС вода у Дніпрі стала небезпечною, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Між тим нагадаємо, що за даними опитування незалежного "Левада-центру", у травні 2023 року 76% росіян підтримують війну з Україною. Респонденти чекають на тривалу війну, а підтримка мирних переговорів впала до мінімуму.