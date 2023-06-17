Из-за подрыва Каховской ГЭС. В РФ уже просят вернуться к "общепризнанным" границам, - ISW

Речь идет о представителях муниципальных властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей РФ.

Они подписали открытое письмо с призывом к российским силам, в котором утверждалось, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономики на многие десятилетия, говорится в публикации.

В письме говорилось, что действия российского диктатора Владимира Путина с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения в Украину, привели "к неустановленным катастрофическим событиям".

При этом в качестве причины вывода войск РФ не приводилось продолжение российских военных усилий по оккупации Украины, что Москва называет "СВО".

По мнению экспертов ISW, российские официальные лица, не связанные с Кремлем, возможно, используют общественное беспокойство по поводу экологической и гуманитарной ситуации, связанной с разрушением плотины ГЭС, чтобы выразить несогласие с войной против Украины, не критикуя непосредственно сами военные действия.

"Кремль широко создал условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, придерживающиеся антивоенных настроений, могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме", - говорится в отчете.

Ключевые выводы

16 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, добились успехов.

15-16 июня российские войска обстреляли Киев и Кривой Рог крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.

Главы семи африканских стран встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве в рамках совместной миротворческой миссии.

Кремль заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (находящихся под контролем России) в Беларусь в соответствии с ранее объявленными планами.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово - Кременная.

Российские и украинские войска провели наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка - Донецк.

Украинские силы продолжили наземные атаки в районе Угледара.

ВСУ продолжили контрнаступательные действия вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, добились успехов на этом участке.

Министерство обороны РФ пытается стимулировать в денежном выражении уничтожение украинской военной техники, что, вероятно, поддержит текущие усилия по вербовке.

Российские и оккупационные "власти" пытаются укрепить российские наземные линии связи между РФ и оккупированной территорией в Украине.

Экологическое бедствие из-за подрыва Каховской ГЭС

Российские захватчики в Херсонской области подорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня, и в результате их теракта часть населенных пунктов региона затопило, а временно оккупированный Крым лишился водоснабжения через Северо-Крымский канал.

Украинские ведомства предупреждали, что в Днепр попали машинное масло, мусор, части зданий и не только.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил мнение, что российские захватчики, проиграв войну, хотят бежать из Украины, уничтожив при этом максимально все, что находится на оккупированной территории.

Более детально о том, почему после подрыва Каховской ГЭС вода в Днепре стала опасной, читайте в материале РБК-Украина.

Между тем напомним, что по данным опроса независимого "Левада-центра", в мае 2023 года 76% жителей РФ поддерживают войну с Украиной. Респонденты ожидают длительной войны, а поддержка мирных переговоров упала до минимума.