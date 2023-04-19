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Из-за паводка. Жителей Запорожья предупредили о желтой воде в кранах

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Запорожье, Среда 19 апреля 2023 15:05
Из-за паводка. Жителей Запорожья предупредили о желтой воде в кранах Фото: в Запорожье водопроводная вода может изменить цвет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Запорожья предупредили, что вода в кранах может изменить цвет. Причиной этого является масштабный паводок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Водоканал".

Отмечается, что из-за интенсивного паводка большинство ГЭС начали сбрасывать воду. Это привело к ухудшению качества воды в Днепре и других реках.

"Качество воды в Днепре зависит от наличия паводков, гидрохимических явлений в воде по каскаду реки, работы водохранилищ и напрямую влияет на технологические процессы водопроводных станций", - говорится в сообщении.

Жители предупреждают, что вода в Запорожье может изменить цвет и иметь слегка желтоватый оттенок. Однако это не свидетельствует о ее опасности.

"Наши специалисты ежедневно и круглосуточно отбирают пробы воды на всех этапах водоподготовки, осуществляют контроль за физико-химическими, микробиологическими и органолептическими показателями и гарантируют, что вода в Запорожье остается безопасной. В настоящее время качество водопроводной воды остается в пределах норм", - отметили специалисты.

Напомним, из-за весеннего паводка пострадали восемь областей Украины. В регионах остаются затопленными домохозяйства, дороги и дома.

При этом в Киеве сообщили, что паводок уменьшается, а вода начала отступать.

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Запорожье Водоснабжение
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