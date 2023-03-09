Через обстріли запізнюються 15 поїздів, - Укрзалізниця

В четвер, 9 березня, через аварійні знеструмлення внаслідок російських обстрілів з затримкою рухатиметься 15 поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

З-поміж 98 рейсів 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин.

Зокрема:

№191/192 Краматорськ Одеса +2:51

№7/8 Одеса Харків +2:42

№91/92 Харків Одеса +2:31

№53/54 Одеса Дніпро +2:23

№29/30 Ужгород Київ +1:54

№7/8 Чернівці Київ +1:52

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

№95/96 Рахів Київ +1:17

№23/24 Хелм Київ +1:14

№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

№77/78 Одеса Ковель +0:51

№749/750 Київ Відень +0:40

№45/46 Харків Ужгород +0:32

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

"Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день", - зазначили в компанії.

Крім цього, там додали, що всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, чекатимуть на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.