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Через обстріли РФ без світла залишилась шахта на Донбасі: під землею 35 гірників

Донбас, Четвер 07 грудня 2023 12:11
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Через обстріли РФ без світла залишилась шахта на Донбасі: під землею 35 гірників Фото: через обстріли РФ без світла залишилась шахта на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріли Донецької області 7 грудня без світла залишилась шахта. Під землею опинились 35 горняків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Через бойові дії знеструмились повітряні лінії 110 кВ у Донецькій області. Без напруги - населений пункт і шахта", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, нНаразі 35 робітників, які перебували в шахті, виводять на поверхню.

Обстріли РФ по шахтах в Україні

Окупанти постійно обстрілюють українські шахти. Це один із способів атак на енергосистему.

Наприклад, 13 листопада російські терористи атакували Донецьку область. Під обстріл потрапила електропідстанція та знеструмилася повітряна лінія. Внаслідок чого одна з шахт залишилася без світла. У момент відключення під землею було 28 осіб. Усі були виведені на поверхню.

А 28 листопада під час обстрілу Торецька Донецької області, російські війська також атакували місцеву шахту. Чотирьох робітниць привалило і вони опинилися під завалами. Окупанти вдарили по підприємству, використавши авіацію.

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