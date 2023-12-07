Из-за обстрелов РФ без света осталась шахта на Донбассе: под землей 35 горняков

Из-за обстрелов Донецкой области 7 декабря без света осталась шахта. Под землей оказались 35 горняков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

"Из-за боевых действий обесточились воздушные линии 110 кВ в Донецкой области. Без напряжения - населенный пункт и шахта", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время 35 рабочих, находившихся в шахте, выводят на поверхность.

Обстрелы РФ по шахт в Украине

Оккупанты постоянно обстреливают украинские шахты. Это оин из способов атак на энергосистему.

Например, 13 ноября российские террористы атаковали Донецкую область. Под обстрелы попала электроподстанция и обесточилась воздушная линия. В результате чего одна из шахт осталась без света. В момент отключения под землей находились 28 человек. Все были выведены на поверхность.

А 28 ноября во время обстрела Торецка Донецкой области, российские войска также атаковали местную шахту. Четырех работниц привалило и они оказались под завалами. Оккупанты ударили по предприятию, использовав авиацию.