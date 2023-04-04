Через обстріли РФ у Сєвєродонецьку пошкоджені багатоповерхівки падають під’їздами, - МВА

"Жителям Сєвєродонецька доводиться виживати ще в більш гірших умовах - в місті зникли комунальні послуги навіть там, де вони були", - йдеться у заяві.

За словами Стрюка, із часом проявляються наслідки руйнувань, які завдали росіяни при штурмі міста. Пошкоджені будинки падають під’їздами, особливо це стосується панельних багатоповерхівок.

"В квартири, які вціліли та мають непоганий ремонт, заселяють колаборантів з Рубіжного та Кремінної", - сказав глава Сєвєродонецька.

Також він підтвердив інформацію, що важкі бої зараз точаться в районі Кремінної.