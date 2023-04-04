Из-за обстрелов РФ в Северодонецке поврежденные многоэтажки падают подъездами, - МВА

"Жителям Северодонецка приходится выживать еще в более плохих условиях - в городе исчезли коммунальные услуги даже там, где они были", - говорится в заявлении.

По словам Стрюка, со временем проявляются последствия разрушений, нанесенных россиянами при штурме города. Поврежденные дома падают подъездами, особенно это касается панельных высоток.

"В уцелевшие и имеющие неплохой ремонт квартиры заселяют коллаборантов из Рубежного и Кременной", - сказал глава Северодонецка.

Также он подтвердил информацию, что тяжелые бои сейчас идут в районе Кременной.