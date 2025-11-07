Не через обстріли: мешканці Закарпаття розповіли, що може змусити їх виїхати за кордон

Чверть жителів Закарпаття готові виїхати з України у разі погіршення економічної ситуації, а от майже третина вважає, що не виїдуть за жодних обставин. Такі результати показало нове дослідження, яке презентували на форумі Re:Open Zakarpattia.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати дослідження.
Соціологічне дослідження на Закарпатті провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центр політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії.
Опитування тривало з 17 по 28 жовтня 2025 року, й охопило 1002 респондентів. Їх опитали методом особистих інтерв’ю (face-to-face).
Зокрема:
Дослідження відтворює демографічну структуру населення Закарпаття станом на початок 2022 року.
Найбільше респондентів відповіли, що готові виїхати з України у разі погіршення економічної ситуації - 25,5% жителів Закарпаття загалом та 35% - нацменшини.
У разі погіршення ситуації із дотриманням прав людини, переслідуваннями за етнічною/конфесійною ознакою за кордон готові виїхати 21,7% жителів Закарпаття та 28% нацменшин.
Третьої за поширеністю причиною для потенційного виїзду за кордон є можливість легально набути друге громадянство. Так відповіли 12,9% жителів Закарпаття та 14,8% нацменшин.
На четвертому місці серед причин опинилась загроза мобілізації. Це стане поштовхом до виїзду 14,9% жителів Закарпаття та 19,4% нацменшин.
Ескалація війни на фронті та стрімкого просування російських військ вглиб країни стане причиною до виїзду 12,7% жителів Закарпаття та 16,8% нацменшин.
Інші причини для виїзду:
*респонденти могли вибирати по кілька відповідей, які їм підходили.
При цьому 29,9% жителів Закарпаття відповіли, що не виїдуть за жодних обставин, а серед нацменшин цей показник становить - 28,2%. Ще 9,6% жителів та 13,8% нацменшин було складно відповісти.
Додамо також, що 22,7% жителів Закарпаття зазначили, що мають в оточенні людей (родичі, друзі, знайомі), які виїхали за кордон через війну. Ще 23,5% - виїхали через загрозу мобілізації.
Дослідження провели в межах нідерландсько-словацько-українського проекту "Посилення верховенства права на місцевому рівні в Україні: приклад Закарпаття", який реалізується за підтримки уряду Нідерландів у межах програми MATRA.
