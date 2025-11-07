Не из-за обстрелов: жители Закарпатья рассказали, что может заставить их выехать за границу

Детали исследования

Социологическое исследование на Закарпатье провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр политической социологии по заказу Института Центральноевропейской Стратегии.

Опрос длился с 17 по 28 октября 2025 года, и охватил 1002 респондента. Их опросили методом личных интервью (face-to-face).

В частности:

502 респондентов в возрасте от 18 лет опрошено в Закарпатской области - в 7 городах и 27 селах региона. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 3,5%;

500 респондентов из числа национальных меньшинств (из них 300 венгров и 200 представителей ромской, румынской и словацкой громад) - в местах их компактного проживания.

Исследование воспроизводит демографическую структуру населения Закарпатья по состоянию на начало 2022 года.

При каких условиях жители Закарпатья готовы уехать из Украины

Больше всего респондентов ответили, что готовы уехать из Украины в случае ухудшения экономической ситуации - 25,5% жителей Закарпатья в целом и 35% - нацменьшинства.

В случае ухудшения ситуации с соблюдением прав человека, преследованиями по этническому / конфессиональному признаку за границу готовы выехать 21,7% жителей Закарпатья и 28% нацменьшинств.

Третьей по распространенности причиной для потенциального выезда за границу является возможность легально приобрести второе гражданство. Так ответили 12,9% жителей Закарпатья и 14,8% нацменьшинств.

На четвертом месте среди причин оказалась угроза мобилизации. Это станет толчком к выезду 14,9% жителей Закарпатья и 19,4% нацменьшинств.

Эскалация войны на фронте и стремительного продвижения российских войск вглубь страны станет причиной к выезду 12,7% жителей Закарпатья и 16,8% нацменьшинств.

Другие причины для выезда:

в случае усиления обстрелов региона - 6,4% жителей Закарпатья, 7,8% - нацменьшинства;

в случае обустройства родственников, которые уже выехали за границу - 4,2% жителей Закарпатья и 6,2% нацменьшинства;

в случае смены руководства страны - 1,8% жителей Закарпатья и 2,8% нацменьшинства;

в случае изменения внешнеполитического курса страны - 4,6% жителей Закарпатья и 8,6% нацменьшинства;

другое - 1,4% и 3,8%*

*респонденты могли выбирать по несколько подходящих им ответов.

При этом 29,9% жителей Закарпатья ответили, что не выедут ни при каких обстоятельствах, а среди нацменьшинств этот показатель составляет - 28,2%. Еще 9,6% жителей и 13,8% нацменьшинств было сложно ответить.

Добавим также, что 22,7% жителей Закарпатья отметили, что имеют в окружении людей (родственники, друзья, знакомые), которые выехали за границу из-за войны. Еще 23,5% - выехали из-за угрозы мобилизации.

Исследование провели в рамках нидерландско-словацко-украинского проекта "Усиление верховенства права на местном уровне в Украине: пример Закарпатья", который реализуется при поддержке правительства Нидерландов в рамках программы MATRA.