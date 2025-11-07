Не из-за обстрелов: жители Закарпатья рассказали, что может заставить их выехать за границу

Четверть жителей Закарпатья готовы выехать из Украины в случае ухудшения экономической ситуации, а вот почти треть считает, что не уедут ни при каких обстоятельствах. Такие результаты показало новое исследование, которое презентовали на форуме Re:Open Zakarpattia.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования.
Социологическое исследование на Закарпатье провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр политической социологии по заказу Института Центральноевропейской Стратегии.
Опрос длился с 17 по 28 октября 2025 года, и охватил 1002 респондента. Их опросили методом личных интервью (face-to-face).
В частности:
Исследование воспроизводит демографическую структуру населения Закарпатья по состоянию на начало 2022 года.
Больше всего респондентов ответили, что готовы уехать из Украины в случае ухудшения экономической ситуации - 25,5% жителей Закарпатья в целом и 35% - нацменьшинства.
В случае ухудшения ситуации с соблюдением прав человека, преследованиями по этническому / конфессиональному признаку за границу готовы выехать 21,7% жителей Закарпатья и 28% нацменьшинств.
Третьей по распространенности причиной для потенциального выезда за границу является возможность легально приобрести второе гражданство. Так ответили 12,9% жителей Закарпатья и 14,8% нацменьшинств.
На четвертом месте среди причин оказалась угроза мобилизации. Это станет толчком к выезду 14,9% жителей Закарпатья и 19,4% нацменьшинств.
Эскалация войны на фронте и стремительного продвижения российских войск вглубь страны станет причиной к выезду 12,7% жителей Закарпатья и 16,8% нацменьшинств.
Другие причины для выезда:
*респонденты могли выбирать по несколько подходящих им ответов.
При этом 29,9% жителей Закарпатья ответили, что не выедут ни при каких обстоятельствах, а среди нацменьшинств этот показатель составляет - 28,2%. Еще 9,6% жителей и 13,8% нацменьшинств было сложно ответить.
Добавим также, что 22,7% жителей Закарпатья отметили, что имеют в окружении людей (родственники, друзья, знакомые), которые выехали за границу из-за войны. Еще 23,5% - выехали из-за угрозы мобилизации.
Исследование провели в рамках нидерландско-словацко-украинского проекта "Усиление верховенства права на местном уровне в Украине: пример Закарпатья", который реализуется при поддержке правительства Нидерландов в рамках программы MATRA.
Читайте также о том, что в Польше и Германии растет напряжение из-за резкого увеличения количества молодых мужчин из Украины, которые прибывают после ослабления правил выезда из страны. Политики в двух государствах уже заговорили о возможном ограничении их присутствия.
Ранее мы писали о том, что в Чехии за последние месяцы количество новых украинских беженцев выросло более чем вдвое, и сейчас достигает почти 400 тысяч человек. В Министерстве внутренних дел Чехии рост связывают с разрешением выезда 18-22-летних мужчин из Украины.