Ракетний удар під Одесою: троє людей поранені, одна людина зникла безвісти

Фото: через ракетну атаку по Одеській області 8 травня троє людей отримали поранення (facebook.com/DSNSODE)

Одеськими рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району.Наразі відомо про трьох поранених та одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську районну військову адміністрацію.