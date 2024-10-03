Из-за обстрелов в 6 областях Украины отключали свет, это повлияло и на движение поездов
Из-за обстрелов в шести областях Украины отключали свет. В частности, в нескольких регионах фиксировались сбои в движении поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области в результате обстрела отключались воздушные линии, при этом обесточивались бытовые потребители и железная дорога, в том числе были сбои в движении поездов.
"Питание частично восстановлено. Также в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено", - констатировали энергетики.
Донецкая область
В Донецкой области в результате боевых действий выключалась подстанция, обесточивались несколько воздушных линий, бытовые потребители в двух районах, а также железная дорога и шахты.
"В общей сложности на момент инцидента в шахтах находились 532 работника. Питание восстановлено", - отметили в Минэнерго.
Киевская, Одесская области, Прикарпатье
В Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА повреждены воздушные линии и оборудование подстанций.
"В Киевской области в результате повреждений обесточивались бытовые потребители, в Одесской области - обесточивалась железная дорога (были нарушения в движении поездов) и бытовые потребители. Питание частично восстановлено", - уточнили в ведомстве.
Черниговская область
В Черниговской области в результате обстрела отключилась воздушная линия, обесточены 344 абонента.
Ситуация со светом в Украине
3 октября в трех областях Украины ввели аварийные графики отключения света. Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской.
В частности, утром 3 октября в Сумах фиксируются проблемы со светом. Произошло аварийное отключение.
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