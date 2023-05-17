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Через обстріл селища у Херсонській області загинула дитина

Ілюстративне фото: через обстріл селища у Херсонській області загинула дитина (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області у середу, 17 травня. Через ворожу атаку загинула дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він зазначив, що батько приніс загиблу дитину до лікарні на руках.

Окрім того, ще дві людини отримали поранення. Всі вони перебували біля магазину.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли реанімаційне відділення у Бериславі.

Вночі окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні та зруйнували два під’їзди.

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Херсонська областьВійна Росії проти України