Війська РФ вдарили по лікарні в Бериславі: влучили в реанімаційне відділення

Російські війська обстріляли лікарню в Бериславі Херсонської області. Окупанти влучили у реанімаційне та центральне відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - написав Прокудін.

За його словами, внаслідок цього обстрілу постраждалих серед пацієнтів та працівників лікарні немає.

Фото: війська РФ вдарили по лікарні в Бериславі (t.me/olexandrprokudin)

Нагадаємо, що російські війська за минулу добу 79 раз обстріляли Херсонську область. Ворог атакував житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі. Через що семеро людей поранені, зокрема, троє дітей.

Додамо, нещодавно російська авіація атакувала Берислав Херсонської області авіабомбами.

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