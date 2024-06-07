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Из-за обстрела РФ в Киевской области вспыхнул пожар на предприятии

Киевская область, Пятница 07 июня 2024 06:11
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Из-за обстрела РФ в Киевской области вспыхнул пожар на предприятии Фото: российская атака повредила предприятие в Киевской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.

Отмечается, что в течение всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога длилась 4 часа, в регионе работали силы ПВО.

"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавшие отсутствуют", - сообщил Кравченко.

Он добавил, что продолжается ликвидация последствий пожара. Работают все оперативные службы.

В соцсетях обнародовали видео пожара на месте вражеского прилета:

Ночная атака на Украину

В ночь на 7 июня российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".

Около полуночи в Одессе прогремели взрывы

В 2:40 в Киеве и большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Утром также прозвучали взрывы в Хмельницкой области.

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