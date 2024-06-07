Из-за обстрела РФ в Киевской области вспыхнул пожар на предприятии
В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.
Отмечается, что в течение всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога длилась 4 часа, в регионе работали силы ПВО.
"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавшие отсутствуют", - сообщил Кравченко.
Он добавил, что продолжается ликвидация последствий пожара. Работают все оперативные службы.
В соцсетях обнародовали видео пожара на месте вражеского прилета:
Ночная атака на Украину
В ночь на 7 июня российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".
Около полуночи в Одессе прогремели взрывы
В 2:40 в Киеве и большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов со стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Утром также прозвучали взрывы в Хмельницкой области.
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