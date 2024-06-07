Из-за обстрела РФ в Киевской области вспыхнул пожар на предприятии

В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.

Отмечается, что в течение всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога длилась 4 часа, в регионе работали силы ПВО. "В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавшие отсутствуют", - сообщил Кравченко. Он добавил, что продолжается ликвидация последствий пожара. Работают все оперативные службы. В соцсетях обнародовали видео пожара на месте вражеского прилета: