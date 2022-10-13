Через обстріл Миколаєва загинули щонайменше четверо людей

"Наразі відомо про загибель трьох цивільних осіб. З-під завалів п’ятиповерхового будинку вдалось дістати 11-річного хлопчика, якого госпіталізовано до лікарні, - йдеться в повідомленні. - Також ворожа ракета влучила у будівлю рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України. Загинув співробітник, який перебував на добовому чергуванні".

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріл Миколаєва 13 жовтня

У четвер вночі, 13 жовтня, російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів багатоповерхівки в Миколаєві врятували 11-річного хлопчика. Дитина під завалами знаходилася 6 годин. Там перебували ще 7 людей. Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, російські окупанти обстріляли місто з С-300, випустивши 8 ракет.

Також одна з ракет потрапила до рятувальної човникової станції. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.