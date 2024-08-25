Через обстріл Краматорська постраждала польська журналістка

За даними видання, через удар по Краматорську постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка проїжджала автомобілем поруч з місцем ракетного удару.

"Моя перша особиста кров, пролита за Україну - якраз на День незалежності. Після 10 років війни. "Іскандер" поруч зі мною… Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити", - написала вона у соцмережах.

Журналістка також показала фото пошкодженого автомобіля.

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