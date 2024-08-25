ua en ru
Нд, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МЗС закликає засудити удар по Краматорську, де постраждали журналісти іноземних ЗМІ

Краматорськ, Неділя 25 серпня 2024 12:04
UA EN RU
МЗС закликає засудити удар по Краматорську, де постраждали журналісти іноземних ЗМІ Фото: росіяни вдарили по Краматорську балістикою 25 серпня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого постраждали журналісти іноземних ЗМІ. В МЗС закликали світ засудити дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у X (Twitter).

"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", - зазначив він.

Речник заявив, що прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.

"Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані", - наголосив Тихий.

Фото: через обстріл Краматорська постраждали журналісти (t.me/dsns_telegram)

Що відомо про удар по Краматорську

В ніч на 25 серпня російські війська вдарили по житловому кварталу у Краматорську Донецької області. Прокуратура зазначає, що окупанти випустили балістичні ракети "Іскандер-М".

Відомо, що через обстріл постраждали троє журналістів - громадяни України, США та Великої Британії. Іноземні журналісти віком 38 та 40 років отримали мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла.

На місці атаки триває рятувально-пошукова операція. Ймовірно, під завалами перебуває ще один журналіст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Краматорськ Донецька область Війна в Україні
NEWS
Окупанти вдарили по готелю у Краматорську: постраждали іноземні журналісти
Окупанти вдарили по готелю у Краматорську: постраждали іноземні журналісти
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна