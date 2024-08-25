Из-за обстрела Краматорска пострадала польская журналистка

Обстрел Краматорска

Ночью 25 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Вероятно, россияне выпустили ракеты "Искандер-М".

Под удар попала гостиница, а также соседние дома. В результате обстрела гостиницы пострадали трое журналистов - граждане Украины, США и Великобритании. Еще один человек находится под завалами.

Министерство иностранных дел Украины осудило удар по Краматорску, в результате которого пострадали журналисты иностранных СМИ.

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