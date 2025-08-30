Через обстріл Київської області ряд потягів суттєво затримуються: повний перелік

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що наразі такі рейси прямують із затримками:

№74 Перемишль - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№144 Рахів - Суми;

№2 Івано-Франківськ - Харків;

№21 Харків - Львів;

№106 Одеса - Київ.

Залізничники вже приступили до відновлення інфраструктури і намагаються якомога швидше повернутись до стандартного графіку. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.