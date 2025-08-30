Из-за обстрелов Киевской области ряд поездов существенно задерживаются: полный перечень

"В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов", - отметили в УЗ.

Сообщается, что сейчас такие рейсы следуют с задержками:

№74 Перемышль - Харьков;

№24 Хелм - Киев;

№144 Рахов - Сумы;

№2 Ивано-Франковск - Харьков;

№21 Харьков - Львов;

№106 Одесса - Киев.

Железнодорожники уже приступили к восстановлению инфраструктуры и пытаются как можно скорее вернуться к стандартному графику. Следить за задержками рейсов можно по ссылке.