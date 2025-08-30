Из-за обстрелов Киевской области ряд поездов существенно задерживаются: полный перечень

Российские войска сегодня ночью, 30 августа, атаковали Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за обстрелов Киевской области ряд поездов задерживается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов", - отметили в УЗ.
Сообщается, что сейчас такие рейсы следуют с задержками:
Железнодорожники уже приступили к восстановлению инфраструктуры и пытаются как можно скорее вернуться к стандартному графику. Следить за задержками рейсов можно по ссылке.
Напомним, что сегодня ночью, 30 августа, россияне массированно атаковали Украину. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.
Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены. Количество пострадавших уточняется.
