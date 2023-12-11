Через обстріл в Києві є відключення світла

"У результаті нічної атаки без напруги 120 споживачів. Триває огляд пошкоджених об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Загалом через бойові дії, технічні причини та негоду знеструмлено 491 населений пункт в Україні. Зокрема, знеструмлення є також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кировоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

"Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається", - зазначають в Міненерго, попри складну ситуацію.

Обстріл Києва

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи. Вже після них було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про мінімум 10 вибухів. Спочатку зазначалось, що уламки ракет впали на Дарницький і Голосіївський райони столиці. Четверо людей постраждали. Пізніше у КМДА уточнили, що удар припав на мікрорайон Бортничі, що у Дарницькому районі Києва.

Пізніше у Повітряних силах пояснили, що тривогу у Києві та області під час нічної атаки оголосили одразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять дуже швидко і ППО має лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу. Зазначимо, що ППО збила 8 ракет над Києвом, які летіли балістичною траєкторією.