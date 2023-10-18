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Через обстріл Харкова поранено одну людину

Фото: через обстріл Харкова 18 жовтня поранено одну людину
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Індустріального району Харкова в середу, 18 жовтня, поранено жінку. Нині вона у лікарні.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Внаслідок ракетного удару по Харкову маємо інформацію про одну поранену жінку. Осколкові поранення. З нею вже працюють наші лікарі", - написав мер міста.

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи.

Обстріл Харкова

Нещодавно у Харкові повідомили про вибухи, пов'язані з обстрілом міста російськими військами. Пізніше з'ясувалося, що приліт був зафіксований в Індустріальному районі, виникли перебої зі світлом.

Нагадаємо, рано вранці окупанти поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані. Пізніше російські війська обстріляли Дніпровський район Дніпропетровської області. Ворог атакував по приватних будинках в селі Обухівка - одна людина загинула, ще 4 отримали поранення.

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