ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через обстріл Харкова поранено одну людину

Харків, Середа 18 жовтня 2023 12:41
UA EN RU
Через обстріл Харкова поранено одну людину Фото: через обстріл Харкова 18 жовтня поранено одну людину
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Індустріального району Харкова в середу, 18 жовтня, поранено жінку. Нині вона у лікарні.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Внаслідок ракетного удару по Харкову маємо інформацію про одну поранену жінку. Осколкові поранення. З нею вже працюють наші лікарі", - написав мер міста.

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи.

Обстріл Харкова

Нещодавно у Харкові повідомили про вибухи, пов'язані з обстрілом міста російськими військами. Пізніше з'ясувалося, що приліт був зафіксований в Індустріальному районі, виникли перебої зі світлом.

Нагадаємо, рано вранці окупанти поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані. Пізніше російські війська обстріляли Дніпровський район Дніпропетровської області. Ворог атакував по приватних будинках в селі Обухівка - одна людина загинула, ще 4 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ