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Из-за обстрела Харькова ранен один человек

Фото: из-за обстрела Харькова 18 октября ранен один человек
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Индустриального района Харькова в среду, 18 октября, ранена женщина. Сейчас она в больнице.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В результате ракетного удара по Харькову имеем информацию об одной раненой женщине. Осколочные ранения. С ней уже работают наши врачи", - написал мэр города.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение.

Обстрел Харькова

Недавно в Харькове сообщили о взрывах, связанных с обстрелом города российскими войсками. Позже выяснилось, что "прилет" был зафиксирован в Индустриальном районе, возникли перебои со светом.

Напомним, ранним утром оккупанты атаковали многоэтажку в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, еще трое были травмированы. Позже российские войска обстреляли Днепровский район Днепропетровской области. Враг атаковал по частным домам в селе Обуховка - один человек погиб, еще 4 получили ранения.

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