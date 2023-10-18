Из-за обстрела Харькова ранен один человек

Из-за обстрела Индустриального района Харькова в среду, 18 октября, ранена женщина. Сейчас она в больнице.

"В результате ракетного удара по Харькову имеем информацию об одной раненой женщине. Осколочные ранения. С ней уже работают наши врачи", - написал мэр города.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение.

Обстрел Харькова

Недавно в Харькове сообщили о взрывах, связанных с обстрелом города российскими войсками. Позже выяснилось, что "прилет" был зафиксирован в Индустриальном районе, возникли перебои со светом.

Напомним, ранним утром оккупанты атаковали многоэтажку в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, еще трое были травмированы. Позже российские войска обстреляли Днепровский район Днепропетровской области. Враг атаковал по частным домам в селе Обуховка - один человек погиб, еще 4 получили ранения.